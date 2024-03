Gwiazdy oszalały na punkcie kapelusza kowbojskiego. Beyonce, Cyrus, Mucha… (ZDJĘCIA)

Lol 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Beyonce królową popu?! To, że ktoś ma dobry głos (bo też nie wybitny) nie znaczy, że od razu ma się dobrą muzykę. Koszmarne teksty piosenek - przeklinanie co trzecie słowo, ciągle o seksie lub coś innego wulgarnego, a przynajmniej tak było na przytoczonej w tym artykule jej płycie. Produkcja, melodia, dźwięk etc. też nie powala ta jej płyta, choć nie jest tak beznadziejna jak songwriting. Nie, Beyonce z pewnością nie jest królową żadnego gatunku, songwritingiem i piosenkami bije ją już taka Taylor Swift (chociaż głos ma słabszy), która też jakaś najlepsza nie jest. Przynajmniej coś wartościowego i niebanalnego do tych tekstów przemyca, eksperymentuje i nie robi z siebie królowej życia i śmierci którą nie jest - Beyonce ma prawie zero kontaktu z fanami, oddziela się od reszty świata, nie udziela prawie w ogóle wywiadów, a jak już jakiś udzieli (jak ten z Vogue 1,5 roku temu) to opowiada o sobie jak o jakiejś bogini z kosmosu i robi sobie milion zdjęć z aureolą. Nie lubię bardzo