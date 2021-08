Gwiazdy Polsatu dokazują na Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie: Klaudia Halejcio, Magda Narożna i KRZYSZTOF KRAWCZYK JUNIOR (ZDJĘCIA)

W ostatni piątek największe polskie stacje telewizyjne poszły na wojnę o widza. Polsat do potyczki wystawił skoczny Festiwal Weselnych Przebojów, którego tegoroczna edycja miejsce miała w Mrągowie na Mazurach. Adekwatnie do okazji zaproszone gwiazdy wystroiły się w kreacje gotowe do ołtarza.