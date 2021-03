Gwiazdy polskiego modelingu na jednej imprezie. Secret project?

Nie jest lekko. Branża mody w czasie koronawirusa została mocno dotknięta. Maseczki stały się nowym casual look, wyjściowe kreacje zastąpiono dresami i ubraniami po domu. Marki odzieżowe organizują znacznie mniej akcji promocyjnych niż kiedyś, a powrót do normalności wydaje się być czymś mocno odległym. Ale czy chcemy powrotu? Pandemia rzeczywiście zrobiła wielką rewolucję w naszych szafach, ale nie od dziś wiadomo, że w czasach kryzysu wzrasta kreatywność. Szczególnie wśród osób, którzy swą energią chcą zarażać innych z branży. Dowiedzieliśmy się, że grono znanych modeli i influencerów spotkało się na wspólnej imprezie poświęconej… tego możemy się jedynie domyślać. Mamy natomiast pewność, że to będzie coś wielkiego, skoro w jednym miejscu zebrało się aż tyle osób ze świata mody!

Czy będzie to jakaś kampania z ich udziałem, a może wspólny projekt? Z pewnością ma to związek z modą, bo na jednym ze zdjęć szczęśliwie udało nam się dostrzec logo sklepu internetowego MODIVO z odzieżą premium. Co to oznacza? Nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne doniesienia z branży. Mamy nadzieję, że już niebawem gwiazdy odsłonią kulisy ściśle strzeżonego projektu, który zaprząta głowę wszystkim fashionistom!