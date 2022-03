Gwiazdy prężą się przed obiektywami na gali Polish Businesswoman Awards: Edyta Górniak, Maffashion, Magda Mołek... (ZDJĘCIA)

doriota 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

serio? ten magazyn to chyba prowadzi tylko i wyłącznie ranking biznesów celebryckich. Bo normalnie ludzie którzy stronią od mediów potrafią robic znacznie lepszę binezy. Górniak serio? mołek? A marka maffashion jest poprostu słaba, i nawet wysyłanie paczek pr do kardashianów nie pomga. Przykro się na to patrzy. Smietanka towarzystka moze nasmarować się tylko własna smietaną.