Sebastian Fabijański próbuje "flirtować" na Instagramie z Maffashion po skandalu z Rafalalą...

Nika 30 min. temu

Szkoda mi tej dziewczyny, bo to największa trauma jak cię facet zdradzi z transwestyta! Po prostu koszmar. To dowód na to ze pieniądze szczęścia nie dają i się go nie kupi, a dziecko z niewłaściwym kolesiem to ogromny błąd. Cieszcie się dziewczyny jak macie kochającego partnera i doceniajcie go na codzień.