Gwyneth Paltrow wspomina związek z Bradem Pittem: "To jak randkowanie z księciem Williamem"

Gwyneth Paltrow i Brad Pitt poznali się podczas pracy nad filmem "Wichry namiętności" w 1994 r., a ich romans rozkwitł na planie thrillera "Siedem" . Para podjęła decyzję o szybkich zaręczynach, co niestety nie dało ich relacji przyszłości. Po sześciu miesiącach aktorka zerwała ze swoim ówczesnym ukochanym , ponieważ nie była gotowa na ślub.

Gwyneth Paltrow wielokrotnie wspominała Brada Pitta w samych ciepłych słowach . Uważa, że on był jej miłością od pierwszego wejrzenia i nigdy o nim nie zapomni. Znów otworzyła się na temat ich relacji.

Gwyneth Paltrow porównała Brada Pitta do księcia Williama

Aktorka do dziś uważa, że aktor jest wyjątkową osobą. W wywiadzie dla "Vanity Fair" porównała swój związek z Bradem Pittem do randkowania z księciem Williamem . Twierdzi, że ich relacja na zawsze pozostanie w pamięci fanów.

To bardzo intrygująca postać. To tak, jakbym spotykała się z księciem Williamem czy kimś takim. To zawsze będzie się pojawiać - stwierdziła.