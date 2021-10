Hailey Bieber przebrała się na Halloween za... Britney Spears! Jak wyszło? (ZDJĘCIA)

Halloween to okazja do zaprezentowania się w oryginalnych przebraniach. Zwyczaj ten najhuczniej obchodzony jest oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale i polscy celebryci chętnie ulegają modzie na "święto duchów".

Na Instagramie żona Justine Biebera pochwaliła się zdjęciami w strojach Brit z teledysków do "Baby one more time", "Oops!... I Did It Again" i "I'm a Slave 4 U". Ponadto odtworzyła słynną okładkę magazynu "Rolling Stone" z Britney trzymającą pod pachą teletubisia.