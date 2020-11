Halloween 2020. Kylie Jenner w stroju Czerwonego Rangera paraduje po Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Halloween to dla celebrytów świetna okazja do popisania się kreatywnością i zaprezentowania światu jak najbardziej wymyślnych przebrań. Pomysłowe kostiumy są przy okazji idealnym sposobem na zdobycie upragnionych serduszek w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że co roku gwiazdy dwoją się i troją, aby zaskoczyć świat swoimi stylizacjami.