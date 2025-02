Harry i Meghan przejechali wózkiem golfowym obok weteranów z niepełnosprawnościami. Internauci wytykają im NIETAKT: "Niżej nie można upaść"

Książę Harry i Meghan Markle ponownie w ogniu krytyki

Podczas drugiego dnia zawodów Harry i Meghan zawitali do Vancouver Convention Centre, by osobiście dopingować wytrwałych weteranów. Elegancko wystylizowani małżonkowie pomachali wiwatującym uczestnikom imprezy. Choć nikt na miejscu nie dał im do zrozumienia, że popełnili sporą gafę, użytkownicy TikToka, na którym został udostępniony filmik z ich powitania, jasno dali do zrozumienia, co sądzą o ich zachowaniu.