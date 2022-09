Harry i Meghan złożyli hołd królowej Elżbiecie. "Ukochanej pamięci Jej Wysokości..."

lllll 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 10 Odpowiedz

i te wszystkie piekne garsonki w kompletach z kapeluszami pójda do muzeum?na strych do smietnika,zostana upchane w jakims magazynie? i jak nasza planeta ma sie rozwijac jak produjujemy tyle szmat. Powinno sie dac na licytację do sprzeazy te ubrania aby kobiety mogły nosic te ubrania i kolejne pokolenia bo szkoda aby szmaty szły na zmarnowanie i gdzies zostały upchane. Przynajmniej ubrania by sie komus przydały. Za duzo produkujemy szmatek ,ubranek....ktos z tego zyje tak wiem....ale nasze pokolenie juz zyc nie bedzie jak zasyfimy im ziemię