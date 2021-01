Harry Styles NIE WIEDZIAŁ o związku Olivii Wilde, gdy zaczął z nią romansować: "To jeden wielki BAŁAGAN"

Niedawno po sieci zaczęły krążyć plotki, jakoby to właśnie pojawienie się Harry'ego Stylesa w życiu Olivii Wilde i jej narzeczonego miało doprowadzić do ich ostatecznego rozstania. Głośno zrobiło się na temat "seksownych wiadomości", które były członek One Direction miał wymieniać z Wilde, z którą pracuje obecnie nad swoim kolejnym filmowym projektem.

To wyglądało z początku bardzo hollywoodzko, ale teraz to jeden wielki bałagan. To, co tak naprawdę między nimi zaszło, nie jest do końca jasne. Każdy ma w tym temacie inne zdanie. Ponoć Olivia powiedziała Harry'emu, że jest singielką, kiedy się poznali. Osoby, które znają parę bliżej, są zdania, że Harry jest niewinny, mimo że zarzuca mu się rozbicie narzeczeństwa - informuje tabloid.