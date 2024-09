Helena Norowicz była molestowana przez księdza. "Siłą wyrwałam się z jego objęć"

Helena Norowicz podzieliła się traumatycznym wspomnieniem

W najnowszym wywiadzie Helena Norowicz została zapytana o to, czy zdarza jej się myśleć o śmierci. Aktorce trudno było jednoznacznie wskazać odpowiedź. 89-latka przyznała, że z jednej strony "wierzy w jakąś boską siłę i życie pozagrobowe", a z drugiej "nie wie, czy coś jeszcze czeka ją po śmierci". Przy okazji zdradziła, że "ma duży problem z kościołem" , a wszystko przez traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Gwiazda wyznała na łamach Plejady, że była molestowana przez księdza . Aktorka podkreśliła, że jest to jedno z jej "najbardziej traumatycznych wspomnień".

Zbliżała się Wielkanoc, więc pomagałam w sprzątaniu świątyni i przygotowywaniu Grobu Pańskiego. Było zimno, a ja przyszłam lekko ubrana. Ksiądz zapytał mnie, czy przypadkiem nie marznę. Odpowiedziałam mu, że trochę tak. Wtedy poprosił, żebym do niego podeszła, to mnie ogrzeje. Niczego złego się nie spodziewając, stanęłam przed nim. Wtedy objął mnie i zaczął mocno ściskać moje piersi. Czułam, jakby ktoś przyłożył do mojego ciała żarzące się węgle. Siłą wyrwałam się z jego objęć i uciekłam. Byłam w szoku. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Miałam wtedy zaledwie 12 lat. Później przez długi czas bolały mnie piersi - wyznała aktorka.