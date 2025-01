Henry Cavill został ojcem! Aktor z ukochaną wybrali się na spacer z dzieckiem

Brzydki się zrobił i to nie jest żaden hejt. Pewnie każdemu starość służy i nie każdy starzeje się jak dobre wino. Ale starzejemy się wszyscy. Co do jego związku się nie wypowiem już mnie to nie interesuje siedziałam długo w jego głębokim fandomie i różne są teorie. Jedno jest pewne jego kariera upada i brzydkie tonący się trzyma.