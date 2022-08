Hiszpańskie media przestrzegają Roberta Lewandowskiego przed lansem zielonym BENTLEYEM: "Tutaj zawodnicy NIE WYRÓŻNIAJĄ się autami"

Życie Roberta Lewandowskiego nabrało ostatnio niebiesko-czerwonych barw. Wszystko za sprawą najgłośniejszego chyba w tym sezonie transferu piłkarza z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Mimo że Niemcy przekonują teraz, że Lewy był "hamulcem" drużyny i doskonale radzą sobie bez niego, to Robert nie zamierza spoczywać na laurach. Po zmianie drużyny pokazał już, na co go stać.