Hiszpańskie media przypominają: Shakira sama PORZUCIŁA byłego partnera dla młodszego o 10 lat Gerarda Pique!

Ten Antonio Rua to syn prezydenta Argentyny, pomagał jej w finansach umieszczając sobie znanymi sposobami (no w końcu syn prezydenta może więcej) jej pieniądze w rajach podatkowych, tak aby ograć fiskusa. Ubiła w ten sposób piękny majątek, w momencie kiedy już ten Rua był niepotrzebny wystartowała do Pique. Gdyby to Shaqira zostawiła Pique to nie byłoby problemu, jest jak jest i babka świruje bo nie może tego zdzierżyć. Teraz ma 45 lat, 300 mln $, dwójkę dzieciaków i została sama, bo Pique wybrał 23 letnią. No cóź, Gerard dopiero wchodzi w swój prime time i może teraz wybierać wśród babek do woli. Shaqira dotarła do ściany. Oni oboje są siebie warci, celebryty. W tym całym równaniu najbardziej ucierpią dzieci. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Obecnie 75% rozwodów inicjują kobiety, tam dzieci też cierpią ale kogo to...