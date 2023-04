Horoskop dzienny na piątek - 21 kwietnia

Horoskop dzienny - Baran

Uważaj na swoje zdrowie. Jeśli tylko cokolwiek zacznie cię boleć czy dokuczać, udaj się jak najszybciej do specjalisty, który pomoże wykluczyć dolegliwość. W miłości powrócisz do chwil, które powoli zaczynały odchodzić do lamusa...

Horoskop dzienny - Byk

Staraj się czerpać garściami to, co niesie ci los. Każde, nawet najskrytsze marzenie staraj się realizować, bez względu na wszystko. Zamiast wiernie słuchać innych, uwierz w swoją intuicją. Ona Cię nie zawiedzie, tylko musisz dać jej szansę!

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dziś jest dzień abyś dokończył wszystko to co zacząłeś robić w tym tygodniu. Trzeba będzie uzupełnić jakieś dokumenty, dopełnić spraw, które mają jakieś braki i dokończyć tak znienawidzone przez ciebie papierowe powinności. Jak mus, to mus…

Horoskop dzienny - Rak

Przed Tobą okazja do poznania nowych ludzi, którzy okażą się prawdziwymi przyjaciółmi na długie lata. W doskonały sposób zrealizujesz się i zarazem rozwiniesz w swoim aktualnie wykonywanym zawodzie.

Horoskop dzienny - Lew

Buzują w Tobie sprzeczne emocje. Niedawno przeżyłeś coś co powoduje teraz w Tobie lęk i niepokój. Może pojawić się jeszcze smutek, ale zacznie on mijać, tylko daj sobie czas. Zacznij lepiej planować podróż.

Horoskop dzienny - Panna

Zadbaj bardziej o swoją dietę. Cukierki i nocne objadanie źle wpłyną na Twoje zdrowie. Zaczniesz mieć podwyższony cholesterol, a także nadciśnienie. Lepiej tego uniknąć póki nie jest na to za późno. Zacznij częściej spacerować i wpychaj w siebie nic na siłę.

Horoskop dzienny - Waga

Zwolnij, złap oddech. Jeśli masz taką możliwość, to weź wolne w pracy. To co się ostatnio u ciebie działo mogłoby nie jedną osobę doprowadzić do zawału. Nie dziw się, że jesteś zmęczony i potrzebujesz się zregenerować po całym tygodniu przygód. Odpocznij, należy ci się.

Horoskop dzienny - Skorpion

Osoba, która dotąd składała Ci wiele obietnic, wreszcie zacznie się z nich wywiązywać. Na Twojej drodze pojawi się ktoś, przy kim masz szansę odnaleźć szczęście i radość. Dlatego miej oczy i uszy szeroko otwarte.

Horoskop dzienny - Strzelec

To nie jest Twój dzień. Ale nie ma co się użalać. Trzeba zacisnąć mocno zęby i spróbować go przetrwać. W pracy ktoś nieustannie będzie próbować cię wyprowadzić z równowagi. Nie daj się i puść mimo uszu, to co będzie do Ciebie mówić. W przeciwnym razie narobisz sobie tylko kłopotów.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Ten dzień jest dla ciebie jak nagroda po ultra ciężkim maratonie, który miałeś w tym tygodniu. Wszystko się wyklaruje na twoją korzyść, chociaż już w to nie wierzyłeś. Jesteś profesjonalistą w każdym calu i teraz jak na dłoni widać twój kunszt.

Horoskop dzienny - Wodnik

Ledwo tolerujesz na swoim terytorium pewne osoby. Będziesz zagryzać wargi, aby nie powiedzieć o dwa słowa za dużo, ale bardzo denerwują cię ludzie, którzy mają o sobie nie wiadomo jakie mniemanie przy minimalnych umiejętnościach. Wytrzymaj i nie daj się ponieść emocjom.

Horoskop dzienny - Ryby

Szykuje się dobry, stabilny, pracowity i owocny piątek. Zanim zaczniesz wieczorne podchody do weekendu uda ci się sporo spraw dokończyć i poukładać. Będziesz wiedzieć jak się zachować w każdej sytuacji. Ludzie szukający u ciebie wsparcia znajdą je.

