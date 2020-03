"Hotel Paradise". Marietta zawiązała pakt z Chrisem: "Nie odejdziesz, DAJĘ CI SŁOWO"

W poprzednim odcinku Hotelu Paradise do uczestników dołączyła Martyna , która od razu wprowadziła duże zamieszanie. Wybrała do pary Łukasza , przez co Marietta została singielką. Odrzucona uczestniczka uznała, że to wina Lexi, która namawiała Martynę, aby ta "uwiodła" jej partnera. Padły ostre słowa. Marietta wykrzyczała, że odtąd Lexi "nic dla niej nie znaczy" i nie będzie miała problemu z wyrzuceniem jej z hotelu.

Tymczasem Marietta powiedziała Violi i Oli, że Chris podszedł do niej i dał do zrozumienia, że chce ją wybrać zamiast Lexi. Koleżankom pomysł się spodobał.

No teraz to dopiero jestem słodka - próbowała wybrnąć z sytuacji. Jak jestem w knajpie, to przy mnie zawsze biją się szklanki. Myślę, że gdyby widziały to pewne osoby, to byłyby przeszczęśliwe.