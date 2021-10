"Hotel Paradise". Internauci drwią z Vanessy, która zrobiła AWANTURĘ za wrzucenie do wody klapków za "dwa koła": "DŻESIKA HOTELU"

Gigi 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Nie oglądałam, ale co to były za klapki? Czy klapki nie mają tego do siebie, że mogą mieć kontakt z wodą? Jak w sumie każde buty. Ważne żeby ich nie zakładać aż do całkowitego wyschnięcia żeby nie popękały i się nie zdeformowały. Skóra wyschnie sama na powietrzu i będzie ok. Bardziej za samo zachowanie bym się zdenerwowała, jeżeli to było po chamsku. Ale bez krzyku o cenę.