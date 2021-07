Krystian z "Hotelu Paradise" już znalazł sobie NOWĄ DZIEWCZYNĘ?! (FOTO)

Oburzona 29 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Szczerze? Co to są kuźwa za ludzie? Czemu piszecie o jakichś nołnejmach z patusiarskich programów typu LI albo to drugie z Polsatu? To są teraz polskie gwiazdy? Szczerze to już wolałabym czytać o kolejnym wyjściu tyłka Kim K albo o romansie JLo albo innych zagranicznych ale GWIAZDACH a nie o laskach z jednej linii produkcyjnej i kolesiach z nadmuchanymi mięśniami o pustką w głowie, ten portal zrobił się wylęgarnia artykułów o g**nie a nie gwiazdach