"Hotel Paradise". Krystian POKŁÓCIŁ SIĘ z Basią o... grę w butelkę: "ZMIENIAM PARĘ"

Nicola 20 min. temu zgłoś do moderacji 49 1 Odpowiedz

Baśka nie ma hamulców, w przeciwieństwie do Krystiania który ma swoje granice. Jakby Baśce kazali przespać się z każdym to też by to zrobiła - "bo to jest zadanie" Coraz gorsze zdanie mam o tej dziewczynie....