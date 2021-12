"Hotel Paradise". Michał ATAKUJE Sarę po finale: "Udowodniłaś, że twoje słowo jest NIC NIEWARTE"

Michał w finale "Hotelu Paradise" nawet nie próbował ukryć zdziwienia na widok rozbijającej się o ziemię kuli. Choć od zakończenia emisji programu minęło już ładnych parę miesięcy, zwycięzca show wciąż doskonale pamięta, jak czuł się w momencie, gdy partnerka jednym gestem całkowicie pozbawiła go nagrody pieniężnej. W rozmowie z serwisem Co za Tydzień Adamczak podkreślił, że on sam w programie stawiał przede wszystkim na lojalność, a przygoda z Sarą nie zakończyła się po jego myśli.

Zdaniem Michała jego wygrana w "Hotelu Paradise" była niemalże cudem - uczestnik powrócił bowiem do rywalizacji zaledwie tydzień przed wielkim finałem. Adamczak w wywiadzie zapewnił co prawda, że nie żywi do Sary urazy, a zgarnięta przez nią wygrana "to nie są pieniądze, które mogłyby jakkolwiek zmienić jego życie". Jednocześnie przyznał jednak, iż decyzja partnerki nieco go dotknęła.