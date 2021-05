"Hotel Paradise". Ola wraca i ROZBIJA jedną z NAJMOCNIEJSZYCH par! "Jestem w szoku"

Kamilla 24 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Straszny odcinek, że przywrócili olke? Masakra. Nie stworzyła żadnej relacji, tamci chociaż na serio nawet jak na chwilę to na poważnie są para, ta weszła i jeb. Pozamiatane ,tylko po co? Kto wygra ? Ola z kim ? Z Luiza? Już nie mają co wymyślać, a szkoda. Już lepiej jakby co chwila wchodzili nowi albo jakimiś zadaniami by ich eliminowali a nie ,że ten może tego albo tamten, jakbyśmy my mogli decydować, to byłoby dużo lepiej!!! I jeszcze by sobie zarobili na SMS. Dziwne polityka. Co do odejścia Kamila, to szacun , chociaż to rudzielec powinien honorowo odejść, miał tu już swoje 5 min odeszła jego"ukosrana" więc już on powinien się też zawinąć, a Kamil był przez chwilkę wiec powinien mieć 2szanse. No cóż ma więcej klasy niż oni, a cały program jest do dup... 3 edycji oglądać nie będę.