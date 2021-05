"Hotel Paradise". Basia TŁUMACZY SIĘ z seksu z Krystianem: "ZŁAMAŁAM SWOJE POSTANOWIENIE..."

Ellen 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie oglądam tych gluot... Ludzie korzystajcie z życia do 30.Jak najwięcej.. Póki człowiek jeszcze świeży... Potem jest już coraz gorzej.. Zdrowie nawala tu tam, depresja, samotność, nuda, nie wspominając jaki świat coraz gorszy... Jak pociągnę do 40 to i tak będzie wyczyn... Ohydne jest już to życie