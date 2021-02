"Hotel Paradise". Sprytna Ola już manipuluje koleżankami, żeby zdobyć Krystiana...

Hotel Paradise doczekał się już trzeciej edycji. Tym razem złaknieni przede wszystkim atencji single "szukają miłości" na Zanzibarze. Za nami już dwa odcinki. W drugim z nich uczestnicy dobrali się w pary podczas zabawy polegającej na dopasowywaniu kandydatów na podstawie zdjęć z dzieciństwa. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z wyboru.

Luiza i Ola postanowiły połączyć siły i wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczyny zaczęły snuć intrygi. Okazało się, że ta druga ma poważne plany dotyczące "przejęcia" Krystiana, który co ciekawe, także jest nią zainteresowany.

Kornelia to nie jest niestety kompletnie mój typ urody. Ola jest dobra wariatka, podoba mi się z wyglądu strasznie. Może jej po prostu nie poznałem jeszcze dobrze. Mnie Ola kręci i też jest z Warszawy - mówił mężczyzna, który ku swojemu niezadowoleniu sparował się z Kornelią.

Sprytne Luiza i Ola zaczęły planować, jak rozegrają Rajskie Rozdanie. Choć większość ruchów współuczestników udało się im rozgryźć, miały pewne obawy co do tego, jak zachowa się Basia. Zastanawiały się, czy zostanie z Dawidem, czy może podejdzie do Krystiana, którego zdążyła zaklepać sobie Ola...

Jak będzie taka sytuacja, że ona będzie pierwsza podchodzić na Rajskim Rozdaniu i podejdzie do Krystiana, to ty musisz do Dawida, bo Krystian ją wybierze, a nie ciebie - radziła koleżance przewidywalna Luiza.

Za namową koleżanki Ola postanowiła udać się więc do Basi i przeprowadzić z nią rozmowę, a właściwie zmanipulować dziewczynę, sugerując, że bardzo się podoba Krystianowi. Sprytnie zachęciła ją do wyboru Krystiana, by podczas rozdania móc podejść do Dawida i zakończyć swój żywot singielki.

No to po prostu pomyśl nad tym. Widzę po tobie, że myślisz, bo cały czas się patrzysz na jednego i na drugiego... - nagabywała.

Szczerze, to od razu widać, że to jest taka iskierka w oku w twoją stronę - wtórowała jej pomocna Luiza.

Ostatecznie okazało się, że Ola ma szanse u Marcina, Krystiana oraz Dawida, a tym samym twardy orzech do zgryzienia. Jak myślicie, której z uczestniczek odbije partnera celem utrzymania się w show?

