"Hotel Paradise". Wiktoria WYBUCHŁA: "Nie wiedzą, z kim ZADARŁY!"

Mam takie wrażenie, że jakby Miłosz przyłapał Wiktorię w łóżku z Łukaszem to by ich jeszcze przeprosil, że im przeszkadza w harcach. Zauroczył się dziewczyną i wszystko jej wybacza, słodkie to z drugiej strony. A Wiktoria.. Sama nie wiem czy gra, czy trzyma się Miłosza, żeby dojść do finału 🤔 Lubie ich, chociaż mają razem jakieś przyciąganie do siebie, a nie to co u reszty🤮 Mam tylko nadzieję, że Wiktoria nie blefuje, szkoda Miłosza, widać, że to dobry, poczciwy chłopina😉