Hubert Hurkacz zaliczył kontuzję na Wimbledonie. Jego rywal pokazał OGROMNĄ KLASĘ. Fani: "Piękne zachowanie" (WIDEO)

Grzegorz🧔Bra... 32 min. temu

!!!¡Donald T. Rozpoczął spełnianie obietnic . Oczywiście nie tych złożonych Polakom przed wyborami a tych złożonych Niemcom którzy pomogli przekonywać Polaków do głosowania na niego. Zrezygnował z reparacji za zniszczenia wojenne . Przyjął jakieś mgliste zapowiedzi o pieniądzach na cukierki dla - słowo klucz . Nadal żyjących oficerów wojny która sie zakończyła 80 lat temu. Czyli ci oficerowie mają obecnie ponad 100. Lat . Wkrótce drugi zaborca odezwie się o mienie bezspadkowe . Ustawa 447 w USA czeka na odpowiedniego premiera. To się doczekała. Donald za co my ci płacimy?? Ty masz reprezentować Polski interes!!!!