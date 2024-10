Ida Nowakowska pochwaliła się nowym kolorem włosów. Już tak nie wygląda

Wizerunkowe metamorfozy to nieodłączna część show-biznesu. Wiele gwiazd decyduje się na zmiany w ważnym momencie życia. To również doskonały sposób, by zwrócić na siebie uwagę. Na małe eksperymenty zdecydowała się Ida Nowakowska, która ostatnim czasem stroniła od branżowych eventów. Wielu fanów może być zaskoczonych tym, jak obecnie wygląda.