Ida Nowakowska prezentuje nową fryzurę. Fani pieją z zachwytu: "Co za ślicznotka! Jak MARILYN MONROE" (FOTO)

Ida Nowakowska po raz pierwszy pojawiła się w mediach w wieku 16 lat. To wtedy aspirująca tancerka wzięła udział w pierwszej edycji hitowego You Can Dance, do którego kilka lat później powróciła jako jurorka. Od tamtej pory jej kariera kwitnie, o czym świadczyć może fakt, że tancerka zasiadała jeszcze w jury takich programów, jak The World's Best (gdzie poznała samą Drew Barrymore), Bake Off Junior czy Dance, dance, dance. Aktualnie ambitna 29-latka związana jest z TVP, gdzie oprócz Pytania na Śniadanie prowadzi także show Ameryka da się lubić.