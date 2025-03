Ida Nowakowska żali się, że została OKRADZIONA w Paryżu i snuje refleksje: "Nie mogę zrozumieć, skąd jest na świecie tyle zła"

Ida Nowakowska przez kilka lat była jedną z twarzy Telewizji Polskiej. Prowadziła programy takie jak "Pytanie na Śniadanie" czy "The Voice Kids" . Po tym, jak w ubiegłym roku rozstała się ze stacją, zaangażowała się w międzynarodowe projekty, których szczegółów, póki co nie zdradza. W rozmowie z Plejadą zdradziła jedynie, gdzie najczęściej bywa.

Ida Nowakowska okradziona w Paryżu

Wygląda na to, że aktualnie tancerka rozwija swoją zawodową działalność we Francji, ale wspomnienia z Paryża nie będą jedynie pozytywne. Ida Nowakowska podzieliła się w mediach społecznościowych smutną historią. Opublikowała instagramową relację z nagraniem, na którym rozemocjonowana przemierza ulice miasta i opowiada, jak z jej wózka zniknął plecak. Zdruzgotana celebrytka nie może się pogodzić ze stratą, co skłoniło ją do refleksji nad moralnością.