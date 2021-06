Ida Nowakowska została prowadzącą nowego "You Can Dance"! Ujawniono też KOLEJNEGO jurora tanecznego show...

Moda na programy o tańcu wciąż trwa i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Po sukcesie Dance Dance Dance TVP postanowiła zrealizować kolejne show, w którym młodzież będzie miała sposobność zaprezentować swoje umiejętności taneczne na parkiecie. Wiadomo już, że formuła You Can Dance. Nowa generacja zbliżona będzie do formatu You Can Dance. Po prostu tańcz, z tą tylko różnicą, że w castingach poszukiwani będą uczestnicy od 8. do 13. roku życia.

W ostatnim czasie wyszło na jaw, kto zasiądzie w jury tanecznego show Telewizji Polskiej. Młodych tancerzy oceniać będą "wizjoner tańca" Augustin Egurrola, a także, o czym pisaliśmy jako pierwsi, brat Małgorzaty Rozenek, Misha Kostrzewski - doświadczony tancerz i choreograf.

W środowym wydaniu Pytania na Śniadanie ujawniono kolejne fakty o produkcji, która ukaże się na antenie jesienią tego roku. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że rola prowadzącej show przypadła obecnie naczelnej gwieździe TVP, Idzie Nowakowskiej. Oprócz tego ogłoszono też kolejną członkinię jury: została nią nieznana szerszej publiczności 22-letnia Klaudia Antos, uczestniczka ostatniej edycji You Can Dance.

Castingi do programu rozpoczęły się w środę w Szczecinie i przeniosą się później do Gdańska, Katowic, Wrocławia, Lublina i Warszawy. Spośród tysięcy ochotników zostanie wyłonionych 50 uczestników, którzy będą szlifować swoje umiejętności na warsztatach w Akademii Tańca. Spośród nich jury wybierze najlepszą szesnastkę i to oni jesienią wezmą udział w programie Dwójki.

Nie poddawać się. Pokazać, na co cię stać, ale to jest nieważne, co będzie dalej. O tym trzeba pamiętać. Z wielkim sercem, z wielką duszą. Niech to będzie taka pamiątka dla tych młodych ludzi - powiedziała w rozmowie z TVP Szczecin świeżo upieczona prowadząca You Can Dance. Nowa generacja.

Myślicie, że Ida Nowakowska przyciągnie widzów przed telewizory?

