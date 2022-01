Tak wygląda siostra Igi Świątek. Agata pokazuje prywatne zdjęcia z tenisistką (ZDJĘCIA)

To ponoć starsza o 3 lata siostra zawodniczki zaszczepiła w niej miłość do tenisa. Agata Świątek przed laty sama próbowała swoich sił na korcie, jednak przez kontuzję porzuciła marzenia o zostaniu tenisistką. Dziś robi zupełnie co innego, a swoim życiem prywatnym chętnie chwali się w sieci. Zdarza się jej publikować zdjęcia ze znaną siostrą.