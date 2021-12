Ile kosztuje masło, ekscytacja przejażdżką tramwajem i substancje psychoaktywne. Zobaczcie najdziwniejsze wypowiedzi gwiazd w 2021 roku! (WIDEO)

ONI 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 12 Odpowiedz

Serio nie widzicie tego trzepania włosami do kamery, poprawiania wszystkiego co ma na sobie, czujnej obserwacji ekranu, by uniknąć niekorzystnego ujęcia? Serio nie widzicie, że Małgorzata Majdanek (poprzednio Rozenek) jest całkowicie skoncentrowana jedynie na sobie, nie ma wam NIC do przekazania, operuje żałośnie prymitywną retoryką, ma poważne braki edukacyjne i erudycyjne? Małgorzata Majdanek jest „naturalnie” pomarańczowa aż do cebulek włosów, ze sztucznymi rzęsami, twarz wypudrowana i tak nafaszerowana nićmi, jak stara pocerowana skarpeta. Na policzkach góry, doliny i chyba zrosty, a widać to wszystko gołym okiem. Dała kobiecina tymi nićmi czadu! Jej bardzo stary, wiotki i odbarwiony dekolt obrzydza, obnażone, szeroko osadzone krzywe nogi zohydzają cały wizerunek do reszty. Make-up, botoks z kwasami „na blaszkę” dopełniają obraz źle odrestaurowanej mumii. Podsumowaniem całości jest wyskrobany do szpiku kości Radzio. Obwieszony metkami robi za służącego do wszystkiego, wygląda jak lokaj bogatego rosyjskiego mafioso sprzed 25 lat…