Ilona Felicjańska i Paul Montana fotografują swoje stopy przy kieliszku: "My sexy girl" (FOTO)

niekochana 5 godz. temu zgłoś do moderacji 42 1 Odpowiedz

Ja też tkwiłam w bagnie w związkach dziwnych i dziwniejszych zawsze szukałam oparcia w facetach a oni mnie wykorzystywali aż trafiłam do psychologa który pokazał mi że przyczyna to brak akceptacji ze strony ojca .Ojciec mnie tylko bił nie byłam dla niego nikim ważnym bo byłam dziewczynką a ja tak strasznie potrzebowałam jego akceptacji i szukałam tego nieświadoma w innych mężczyznach.Pozbierałam się i wiem że żaden facet nie jest wart żeby robić z siebie szmate.Ilonie życze żeby to zrozumiała byle nie za póżno.