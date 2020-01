Ilona Felicjańska znów łamie prawo? Amerykański sąd ZAKAZAŁ celebrytce kontaktów fizycznych z Paulem Montaną

Celebrytka nie ukrywa, że w tym trudnym dla niej czasie ma "nieocenione" oparcie w Paulu, któremu - podobnie jak jej - postawiono zarzuty stosowania przemocy domowej na małżonku. Co ciekawe, zgodnie z zaleceniami sądu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy Felicjańska powinna trzymać się jak najdalej od "krewkiego" ukochanego. Jak podaje Super Express, sąd na Florydzie wydał parze zakaz utrzymywania kontaktów fizycznych, co oznacza, że w praktyce nie powinni się ani przytulać, ani całować, ani ze sobą sypiać, by nie sprowokować kolejnych szarpanin. Jak możecie się domyślić, Ilona i Paul niewiele sobie robią z tego ultimatum...