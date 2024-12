Impreza świąteczna pracowników Karola III zakończona interwencją POLICJI: "Aresztowali 24-letnią kobietę pod zarzutami napaści"

Perypetie brytyjskiej rodziny królewskiej od zawsze budzą wielkie emocje. Tym razem zagraniczne media rozpisują się o świątecznym spotkaniu, na którym pojawili się liczni pracownicy Pałacu Buckingham. Jak informuje "The Sun" wymknęło się ono nieco spod kontroli. Chociaż początkowo służba bawiła się w pałacu, to po części oficjalnej grupka około 50 osób przeniosła się do baru All One przy Victoria Street.