Internauci już pomstują na "Nastolatki rządzą kasą". Miesięczny budżet rodziny przerósł ich wyobrażenia: "To nie są POLSKIE REALIA"

Jeśli ktoś ma dobrą pracę i wykształcenie to 7-8 tysięcy to chyba nie jest jakaś wygórowana suma. Jeśli pracują dwoje to mają ponad 15 tysięcy. Jeśli mają dwoje dzieci, kredyt, opłaty za zajęcia dodatkowe, ubierają się w normalnych sklepach a nie second handach, płacą za internet, prąd, telewizję, telefony, gaz, paliwo i jedzenie to na cztery osoby na pewno im starcza i powinno coś zostać. Instrument warto dziecku kupic, jeśli ma takie marzenie. Ja kupiłam perkusję synowi, używaną, elektroniczną, i nie żałuję, choć mam dość ograniczone fundusze to uważam, że warto. Mogłam spełnić jego marzenie, to daje szczęście i mnie i jemu.