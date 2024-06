Internauci NIE ROZPOZNAJĄ Małgorzaty Rozenek na nowych zdjęciach. Tak "Perfekcyjna" zareagowała na krytykę. Opublikowała wymowny komentarz

W dobie wprowadzania kolejnych funkcjonalności w mediach społecznościowych wystarczy zaledwie kilka kliknięć, by uzyskać pożądany przez nas wygląd. Niestety, przeważnie nijak ma się on do rzeczywistości. Ślepo podążamy za trendami kreowanymi przez influencerów z wielomilionowymi zasięgami, którzy z programami graficznymi są za pan brat. Potwierdzają to liczne badania, z których wynika, że już co trzecia dorastająca dziewczyna odczuwa potrzebę ingerencji w urodę.