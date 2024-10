Internauci niezadowoleni werdyktem w "Top Model": "ŻENADA. Co tydzień to gorsze decyzje jurorów"

Widzowie niezadowoleni z werdyktu jury "Top Model". Burza w komentarzach

Nie no, to chyba żart, inni mieli gorsze zdjęcie, a szczególnie Maja. Dostała kolejną szansę na zrobienie zdjęcia, a Filip jej nie dostał; Nie wierzę. Ile jeszcze będą Huberta przepychać? Filip był dużo lepszy. Od Tymka też; Skandal; To był czas na Tymka albo Huberta, no ale...; Liczyłam, że odpadnie Maja; Dramat; Majka powinna odpaść; Żarty sobie robicie; Żenada, nic więcej do dodana; Chyba nigdy nie byłam tak rozczarowana decyzją; Co tydzień to gorsze decyzje jurorów - grzmią internauci.