Internauci oburzeni zachowaniem Paris Hilton. Jej synek przechadzał się po statku bez kamizelki. "To przerażające!"

Wiola 7 min. temu

To dziecko wg mnie nie potrafi się na niczym skupić, słabo mówi lub gaworzy- jak kto woli. I jeszcze ten łeb. Oczy ma, jak ona do niego mówi, jakby nie kumał. Obserwuję go czasem i nie twierdzę, że się znam. On jest chyba dość rozkapryszony. Sto razy bardziej wolę London. To sensowna dziewczynka, choć Paris bardziej skupia się na tym bezsensownym Phoenixie.