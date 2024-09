Internauci odkopali stary wywiad Diddy'ego. Mówił o zamykaniu kobiet na imprezach...

Ile się widziało na imprezach takich dziewczyn, których nie trzeba było nawet "zamykać", one same wchodziły na głowę...a ktoś to wykorzystuje i zaciera rączki. Dwa, trzy przymilne hasełka, czasem jakiś wyćwiczony komplement i chłop ma zabawkę na miarę swoich potrzeb. Dopóki nie zaczniemy więcej wymagać, począwszy od mam małych chłopców, na takich uczestniczkach imprez kończąc, to to się chyba nigdy nie zmieni.