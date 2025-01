Internauci oskarżają Wersow o KONSUMPCJONIZM. "Nie ma tygodnia, żeby czegoś nie kupiła"

Wersow znów w ogniu krytyki. Internauci nie mają litości

Na kanale Wersow pojawił się film zatytułowany "METAMORFOZA MOJEGO POKOJU!". Jak już możecie się domyślać, Weronika ponownie wpadła na pomysł, by zmienić wystrój i zrobić przemeblowanie w swoim pokoju. A co to oznacza? Kolejne zakupy rzecz jasna. W efekcie widzowie po raz kolejny mogli obejrzeć vloga, na którym Sowa robi zakupy do pokoju, który ostatnią metamorfozę przeszedł jakieś trzy miesiące temu...

(...) Nie piszcie mi, że stać ją, to niech sobie kupuje, tyle się mówi o odpowiedzialnym kupowaniu, żeby dbać o planetę. Szkoda, że influ i celebryci kreują się na takich eko, a jedyne, co robią, to nadmierny konsumpcjonizm. Założę się, że jakby Weronika przeszukała wszystko, co ma na strychu i w szafach, znalazłaby podobne rzeczy, co kupiła. Ale na to trzeba się wysilić, lepiej pójść do sklepu i kupić nowe, tłumacząc że wszystko w promocji i na lata będzie mieć. Za dwa miesiące, jak będzie nowa moda, wszystko pójdzie w karton na strych. Zastanawiam się, kiedy będą musieli nowy dom kupić, żeby te wszystkie modne kiedyś rzeczy pomieścić.