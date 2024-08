Tak kiedyś Wersow mówiła o swoich zębach. W starym nagraniu prawi o kompleksach, które "wyleczyła": "NIGDY ich nie zmienię" (WIDEO)

Najlepszym dowodem na to był komentarz Karola na naszej pierwszej randce, który powiedział: "Ale masz piękny uśmiech". A ja na niego popatrzyłam i pomyślałam sobie: "Co?!" - wspomina Weronika. Nie zrozumiałam go. Przecież zawsze robiłam do zdjęć dzióbek, nigdy się nie uśmiechałam, żeby nie pokazywać zębów. Teraz uśmiecham się od ucha do ucha i naprawdę uwielbiam swój uśmiech. To jest coś, co jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, ze to zwalczyłam. Jestem wdzięczna Karolowi, że zwrócił na to uwagę i że mu się to spodobało.