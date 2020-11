Internauci żądają USUNIĘCIA Dominica D'Angelica z finału "Top Model": "TO PRZESTĘPCA SEKSUALNY!"

Paweł 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Przecież to jest „Top Model”, a nie „Project Lady”! Spójrzcie na @jmeeksofficial Czy mam wymienić inne gwiazdy tvnu z wątpliwą przeszłością. Lista jest długa... My tu w Polsce mamy taką mentalność moralizowania innych, kamieniowania, sami nie będąc „świętymi” i mając mnóstwo za uszami. Najpierw przecież zachwycali się wszyscy nim w komentarzach, a teraz? Nie pochwalam gwałtu i czuję się zażenowany, ale uważam, że skoro siedział w więzieniu i odpokutował, to nie należy odbierać mu szansy i obdzierać z godności za wydarzenia z przeszłości. Dyskryminacja tego typu jest wszechobecna i wiem, jak trudno jest znaleźć pracę, a co dopiero będąc osobą karaną. Zwyczajnie mi go szkoda, choć wcześniej nie pałałem do niego sympatią. Każdy zasługuje na drugą szansę i nowe życie. Mówił nawet coś takiego w Top Model. Gdyby wyznał w programie dokładnie swoją łzawą historię o przeszłości, to inni zarzuciliby mu, że się tym promuje i bierze na litość. To jest Top Model!