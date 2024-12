Internauci ZAŁAMANI nową wersją kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki", którą zaśpiewała Maryla Rodowicz. "To jakaś profanacja"

Maryla Rodowicz w ogniu krytyki po koncercie kolędowym

Ale tak szczerze, to co oni robią z tymi kolędami? Niedługo to zaczną rapować do nich; Mój tata nie lubi kolędowania z Polsatem, bo mówi, że oni zawsze zmieniają i nie potrafią normalnej wersji zaśpiewać (jestem takiego samego zdania); Jak to jest z tymi artystami? Kolędę muszą przerobić po swojemu, ale żeby na sylwestra coś nowego zaśpiewać, to już mają problem. Nienawidzę przerobionych kolęd; Najgorsze jest to, że zmieniają całą wersję i robią wszystko po swojemu, a nie tak, jak powinno być; Bez przesady, to są kolędy, piosenki religijne, a to, co teraz prezentują ci wykonawcy, to jakaś profanacja, takie to wszystko przekombinowane; 2002 - Edyta Górniak niszczy hymn Polski. 2024 - Maryla Rodowicz kolędę "Pójdźmy wszyscy..." - czytamy.