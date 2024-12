TYLKO NA PUDELKU: Doda, Maryla Rodowicz i Zenek Martyniuk zarobią FORTUNĘ na sylwestrze Polsatu! Znamy dokładne stawki

W kuluarach mówią już głośno nawet wśród platformersow że Rafał jest tak słabym kandydatem że na finiszu zostanie podmieniony jak poprzednim razem podmienili kidawe z 4% poparciem. Na końcu ma go zastąpić sam donaldinio. Boże broń Polskę przed tym kłamcą. Znów obieca ludziom gruszki na wierzbie. Ci poleca krzyżyk postawić a zaraz po zaprzysiężeniu poleci ich sprzedać do Berlina za czapke śliwek . Tak jak teraz im obiecał 100 konkretów i kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny