Internauta do Jakuba Rzeźniczaka po konferencji Clout MMA: "Jesteś częścią tej PATOLOGII". Zareagował

Zdziwiona 3 min. temu

Chwila, chwila, czy ktoś go do wchodzenia do takiego świata zmuszał ? Czy on jakąś karę odsiaduje na tych konferencjach?? Bo nie rozumiem. Decydujesz się na wzięcie udziału w czymś, o czym dobrze wiesz, że jest patologia i brakiem klasy. Wchodzisz tam świadomie i potem co?? Nagle nie wiesz „co ja robię tu”? i siedząc tam, biorąc w tym udział, równocześnie odcinasz się od tego środowiska, od tego formatu? Na miejscu organizatorów wyprowadziłabym Pana Rzezniczaka w takim wypadku z tego wydarzenia. Skoro nie chodzi do cyrku i uważa się za lepszego od wszystkich innych uczestników to może poprostu zabłądził i należy mu pokazać drzwi z napisem wyjście??