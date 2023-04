Internauta do Wiktorii Gąsiewskiej: "Jesteś w CIĄŻY?". Aktorka zawodowo rozprawiła się z niegrzecznym fanem... (FOTO)

Krystyna 30 min. temu zgłoś do moderacji 5 10 Odpowiedz

Nie rozumiem o co jej chodzi. Nawet gdyby była to prawda to co w tym wielkiego. Ale fakt , że ja też tak pomyślałam , bo w tej różowej sukience i białej w której była na jakiejś premierze wyglądała na ciężarną.Poza tym przy jej nie wielkim wzroście każdy kilogram wagi więcej widać jak na dłoni.