Internauta nazwał Sylwię Szostak IDIOTKĄ. Ukochana Akopa NIE WYTRZYMAŁA. Tak mu dopiekła! (FOTO)

alez oni to zrąbali hahaha najpierw mieli insta typowo o cwiczeniach itd. i to mialo sens i na prawde dobrze to prowadzili. pozniej zmienili na ojej simeszne filmiki i filmiki pokazujace ich relacje zwiazek i romantyczne kolacje. pozniej te ich rady o idelanym zwiazku i idealnym facecie bo na takiego sie kreaowal. Nagle cos im trzasneło... szybkie rozstanie ... szok dla obserwatorow. chamskie odzywki. nagle powrot i pretensje ze ludzie pytaja i sa ciekawi.. no i mamy koniec byc fame inflancer hehe.