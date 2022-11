Internautka sugeruje, że Marcin Hakiel już planuje ŚLUB z nową ukochaną. Paulina Smaszcz nie zostawiła tego bez komentarza

Ben 20 min. temu zgłoś do moderacji 19 10 Odpowiedz

Hakiel zaczął lincz na matce swoich dzieci. Pobiegł do Kwaśniewskiej i płakal, że żona go zdradziła. Nie użył tego słowa, ale wiadomo było, o co mu chodzilo. Sprawić, że ludzie tak będą myśleli i znienawidzą Kaśkę. Matkę jego dzieci obrzydliwie jadą na jego instagramie, a on się cieszy, że go jakieś anonimowe baby „adorują”. Dla mnie jest zdyskwalifikowany jako ojciec i facet po czymś takim. Bez względu na to, co między nimi zaszło, to matka jego dzieci - które chodzą do szkoły i narażone są na podłość ludzką. A on pozwala na obleśne wyzwiska wobec niej na swoim instagramie (lajkuje i nie kasuje). Żona miała prawo się z nim rozstać, powody znają tylko oni, sam ma wiele na sumieniu, ale najwygodniej zrzucić niepowodzenie na obcego chłopa. Żeby nie mierzyć się ze swoimi problemami i własnym wkładem w koniec związku. I jeszcze cieszy się, że ma takie „wsparcie” zawistnych ludzi, którzy nic nie wiedzą o jego prawdziwym życiu i powodach rozpadu małżeństwa.