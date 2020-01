Internautka wytyka Małgorzacie Rozenek BRAK ZAANGAŻOWANIA w walkę z pożarami w Australii: "Tak bardzo Pani walczyła o KARPIE..."

Pomożmy 30 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja wiem to ważne, żeby pomóc w tych pożarach, ale może zanim tam, to uratujmy życie małego Frania siepomaga.pl/franio lub małej Tosi siepomaga.pl/tosia ich życie to koszt 9 milionów kumacie?????? To chore, ale co mają zrobić rodzice. To małe iskierki i jest tylko jedena szansa. KAŻDA ZŁOTÓWKA SIĘ LICZY